Italia U21, battuto 5-0 il Livorno in amichevole (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’Italia U21 si è imposta per 5-0 sul Livorno in un’amichevole che ha rappresentato un test importante in vista della sfida di martedì prossimo contro l’Irlanda, decisiva per la qualificazione alla fase finale dell’Europeo. Avvio sprint per gli Azzurrini di Carmine Nunziata, che si sono portati sul 2-0 in otto minuti con Raimondo e Turicchia. Nella ripresa, al 59?, Casadei ha firmato il tris, mentre Pio Esposito ha chiuso i conti con una doppietta, con il primo gol su rigore. “Ringrazio il Livorno che ci ha dato la possibilità di fare questa amichevole. L’importante è che non si sia fatto male nessuno e che le cose siano andate bene. La partita importante è quella di martedì”, ha concluso Nunziata. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’U21 si è imposta per 5-0 sulin un’che ha rappresentato un test importante in vista della sfida di martedì prossimo contro l’Irlanda, decisiva per la qualificazione alla fase finale dell’Europeo. Avvio sprint per gli Azzurrini di Carmine Nunziata, che si sono portati sul 2-0 in otto minuti con Raimondo e Turicchia. Nella ripresa, al 59?, Casadei ha firmato il tris, mentre Pio Esposito ha chiuso i conti con una doppietta, con il primo gol su rigore. “Ringrazio ilche ci ha dato la possibilità di fare questa. L’importante è che non si sia fatto male nessuno e che le cose siano andate bene. La partita importante è quella di martedì”, ha concluso Nunziata.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Us Livorno - giovedì 10 ottobre amichevole di lusso contro l'Italia under 21 a Tirrenia - Ai ragazzi di Nunziata basterà non perdere per staccare il pass anche se l'Italia potrebbe in. La nazionale under 21 ha scelto il centro Coni di Tirrenia per preparare la sfida di martedì 15 ottobre contro l'Irlanda valida per le qualificazioni all'Europeo del 2025 che si disputerà in Slovacchia. (Livornotoday.it)

Livorno - sequestrate due tonnellate di gelati provenienti dagli Usa ma 'spacciati' per prodotti in Italia - . Due tonnellate di gelato sono state sequestrate al porto di Livorno dall'ufficio Dogane in collaborazione con la guardia di finanza e distrutte. L’attività è scaturita da una segnalazione dell'Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (Uvac) al reparto antifrode delle Dogane di Livorno in. (Livornotoday.it)

Livorno - sequestrate due tonnellate di gelati provenienti dagli Usa ma 'spacciati' per prodotti in Italia - L’attività è scaturita da una segnalazione dell'Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (Uvac) al reparto antifrode delle Dogane di Livorno in. Due tonnellate di gelato sono state sequestrate al porto di Livorno dall'ufficio Dogane in collaborazione con la guardia di finanza e distrutte. (Livornotoday.it)