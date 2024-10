Lanazione.it - Internet Festival, si parte: “Una Toscana sempre più connessa”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Pisa, 10 ottobre 2024 – "Il nostro obiettivo per il futuro immediato è lavorare per assicurare la maggiore connettività possibile in tutta la nostra regione, per rallentare la spinta dei giovani, soprattutto nelle aree montane e interne, ad abbandonare i loro luoghi di origine per inseguire una connettività altrimenti compromessa. Ecco perché il titolo #Generazione dell'ci rappresenta".2024 inaugurazione in logge dei banchi (foto di: ENRICO MATTIA DEL PUNTA) Lo ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani, inaugurando a Pisa la 14/a edizione dell', in programma da oggi a domenica.