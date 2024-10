Cinemaserietv.it - Inganno, dove è stata girata la serie Netflix: Villa Astor e altre meraviglie delle costiere

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La, appena uscita suprevalentemente a Napoli, Sorrento, Positano esplendide località della Costiera Amalfitana. Per quanto riguarda invece l’albergo di cui è titolare il personaggio interpretato da Monica Guerritore, in realtà si tratta dia Sorrento, utilizzata per le riprese in esterni (e alcuni interni).riprese in interno della stessa struttura invece sono state girate in unadi Napoli. Giacomo Gianniotti in una scena di– fonte:Diretta da Pappi Corsicato,intriga il pubblico dicon due protagonisti avvenenti e di fascino, come Giacomo Gianniotti e Monica Guerritore, ma anche con location conosciute che non smettono mai di sorprendere per la loro bellezza.