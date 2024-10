‘Il tempo che ci vuole’ è un film denso, onesto e commovente: un elogio al fallimento (Di giovedì 10 ottobre 2024) di Michele Sanfilippo Il tempo che ci vuole è un film denso, onesto e spesso commovente in cui Francesca Comencini, con estrema trasparenza, racconta l’importanza nella sua vita di suo padre Luigi. La Comencini, che ho avuto il piacere di ascoltare durante la presentazione del suo film, ha raccontato di avere scelto di girare un film che prediligesse il suo rapporto (di bambina prima, poi di adolescente e infine di donna matura) con il padre, tagliando fuori il resto della sua, pur numerosa, famiglia. Nella prima parte, gli occhi della bambina, praticamente sempre presente sul set dello strepitoso Pinocchio girato da suo padre per la televisione, ci restituiscono l’incanto e il fascino che il cinema può e sa donare a chi lo vede e, credo, a chi lo fa. Ilfattoquotidiano.it - ‘Il tempo che ci vuole’ è un film denso, onesto e commovente: un elogio al fallimento Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) di Michele Sanfilippo Ilche ci vuole è une spessoin cui Francesca Comencini, con estrema trasparenza, racconta l’importanza nella sua vita di suo padre Luigi. La Comencini, che ho avuto il piacere di ascoltare durante la presentazione del suo, ha raccontato di avere scelto di girare unche prediligesse il suo rapporto (di bambina prima, poi di adolescente e infine di donna matura) con il padre, tagliando fuori il resto della sua, pur numerosa, famiglia. Nella prima parte, gli occhi della bambina, praticamente sempre presente sul set dello strepitoso Pinocchio girato da suo padre per la televisione, ci restituiscono l’incanto e il fascino che il cinema può e sa donare a chi lo vede e, credo, a chi lo fa.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La storia di Souleyman – Martellante e toccante film sul ritmo forsennato che impone il neoliberismo contemporaneo - L’azzardo formale dello sceneggiatore e regista francese Boris Lojkine è tutto nel tentativo di ricomposizione di un realismo esasperato, dell’applicazione di una velocità genettiana compressa tra tempo della storia e tempo del racconto che solo nella brevissima introduzione e negli ultimi venti minuti sembra rallentare. (Ilfattoquotidiano.it)

Kate Winslet - tuta rossa e fascino senza tempo al Zurich Film Festival - Il lavoro della Miller la portò a viaggiare per tutta Europa, collaborando con il fotografo americano David E. Un outfit che sottolineava perfettamente la sua silhouette, abbinato a una cintura nera che enfatizzava la vita, regalando un tocco di classe e grinta. Malo e la liberazione della Francia. (Dilei.it)

Lavora in teatro - gira l’Italia da nord a sud «come un matto» e si diverte come sempre. Eppure è vero che non fa film e serie da un po’ di tempo. Perché? - Ma non nasconde che ha uno sfizio da togliersi: «Tornare a fare tv e cinema con progetti belli e di qualità». . L’attore ne è consapevole ed è felice dei risultati raggiunti. Leggi anche › L’attore Franco Branciaroli: «Il teatro non verrà mai soppiantato dai colossi streaming» ... (Iodonna.it)