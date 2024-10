Gudmundsson assolto scrive su IG: "Innocente!". Il testo integrale del post (Di giovedì 10 ottobre 2024) Albert Gudmundsson affida al suo profilo Instagram ufficiale le sue prime parole dopo l`assoluzione in primo grado dall`accusa, mossagli da Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Albertaffida al suo profilo Instagram ufficiale le sue prime parole dopo l`assoluzione in primo grado dall`accusa, mossagli da

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gudmundsson assolto dal Tribunale di Reykjavik : il calciatore della Fiorentina era stato denunciato per molestie - Cade, dunque, l’accusa di “cattiva condotta sessuale” denunciata da una donna nell’estate del 2023. Poi il caso è stato riaperto in seguito al ricorso presentato dalla donna e ha portato alla sentenza di assoluzione per l’ex Genoa. Il calciatore della Fiorentina è stato assolto in primo grado dal tribunale distrettuale di Reykjavik. (Ilfattoquotidiano.it)

Calcio : Gudmundsson assolto dall'accusa di cattiva condotta sessuale - La presunta vittima potrà ora presentare ricorso entro il prossimo 8 novembre ROMA - Albert Gudmundsson è stato assolto oggi dal tribunale distrettuale di Reykjavik dall'accusa di cattiva condotta sessuale. Il 27enne centrocampista islandese della Fiorentina era accusato di aver aggredito sessualmen . (Ilgiornaleditalia.it)

Calcio : Gudmundsson assolto dall'accusa di cattiva condotta sessuale - La presunta vittima potrà ora presentare ricorso entro il prossimo 8 novembre ROMA - Albert Gudmundsson è stato assolto oggi dal tribunale distrettuale di Reykjavik dall'accusa di cattiva condotta sessuale. Il 27enne centrocampista islandese della Fiorentina era accusato di aver aggredito sessualmen . (Ilgiornaleditalia.it)