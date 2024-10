Lanazione.it - "Giù le mani dalla Maremma". Barricate sui parchi eolici

(Di giovedì 10 ottobre 2024) In poco più di un anno insono stati presentati 11 progetti diin sei comuni diversi. Difficile per i territori di Orbetello, Magliano in Toscana, Scansano, Pitigliano, Manciano e Sorano digerire l’ipotesi di ospitare in casa loro decine e decine di pale eoliche alte duecento metri. L’invasione – i sindaci di questo parlano – stravolgerebbe l’ambiente, la natura e il paesaggio. La Regione Toscana, attraverso il suo presidente Eugenio Giani ha ribadito il no a progetti invasivi e questo in passato ha rincuorato i sindaci, adesso però a denunciare una mancanza da parte della Regione è l’associazione Amici della Terra. In pratica per i grandi progetti diinè sfumata la possibilità di aprire inchieste pubbliche.