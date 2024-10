Genoa esami per Vitinha | c’è lesione i tempi di recupero e quando torna|Serie A

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) 2024-10-10 11:55:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Brutte notizie per ile per Alberto Giardino. Il tecnico del Grifone perdeper circa un mese dopo l’infortunio accusato nei gironi scorsi in allenamento. Secondo quanto riferisce Il Secolo XIX, nel corso dell’allenamento di martedì, l’attaccante portoghese aveva avvertito dolore e lasciato l’allenamento. Glihanno evidenziato unaai flessori.dovrà stare fermo alme tre o quattro settimane di stop e punta a tornare a disposizione per la sfida contro il Como, in programma il 7 novembre. Un altro problema per Giardino, che al momento ha fuori i vari Badelj, Bani, Ekuban, Freundrup, Malinovskyi e Messias. Per quanto riguarda Frendrup e Badelj, le sensazioni sono buone, con i due che continuano i passi in avanti.