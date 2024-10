Abruzzo24ore.tv - Furto su furgone in sosta, carte di credito rubate e bloccate

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L'Aquila - Due stranieri identificati e denunciati dai carabinieri peraggravato dopo aver rubatodida un veicolo in. Hanno forzato il finestrino di unparcheggiato nel centro di Luco dei Marsi, sottraendo ledicustodite all'interno. I ladri, identificati poco dopo dai carabinieri, sono stati denunciati alla Procura di Avezzano peraggravato in concorso. L'episodio è avvenuto nella notte, quando il proprietario del veicolo, accortosi delin atto, ha prontamente avvisato i militari mentre cercava di intervenire per limitare i danni. Una pattuglia dell'Arma, già in servizio nei paraggi, è riuscita a rintracciare uno dei due sospetti, mentre il complice, allontanatosi prima dell'arrivo dei carabinieri, ha tentato di far perdere le proprie tracce.