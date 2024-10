Ilfattoquotidiano.it - Ford Explorer, la prova de Il Fatto.it – L’elettrica originale, agile e compatta – FOTO

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Diversamente americano, fortemente europeo, anche se con l’inconfondibile inflessione yankee. Diversamente Volkswagen, per essere riconoscibilmentenonostante la condivisione della stessa piattaforma (MEB), causa alleanza lungimirante, per quanto oggi complessa. Necessariamente elettrico, per altrui volontà politica e visione limitata. L’identikit del nuovoè un inno alla nuova mobilità in attesa – tipo Generale Custer – dei rinforzi in via di definizione nello stabilimento di Valencia, leggi vetture a multialimentazione, quindi anche l’amato-odiato diesel magari mild hybrid. Perché la retromarcia tardiva e appena innestata dall’automotive europeo (mondiale?) sull’elettrico si può sussurrare, gestire, ma non sbandierare ai quattro venti. È davvero curioso come certe vetture vengano procreate in un determinato periodo e poi partorite in uno decisamente diverso.