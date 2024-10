Quotidiano.net - Fiera Milano guarda a Corea del Sud, opportunità parthership

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il presidente di, Carlo Bonomi, ha incontrato il governatore della provincia di Chungcheongnam-do, Kim Tae Heum, e la delegazione della provincia sudna in visita. L'incontro ha segnato l'inizio di un dialogo proficuo su potenziali collaborazioni future trae la Provincia di Chungcheongnam-do, con un focus sul progetto del nuovo centro congressino, che sarà inaugurato nel 2027 indel Sud. Durante l'incontro, sono emerse leper una partnership strategica, che vedrebbecondividere la propria esperienza nella gestione di grandi eventi e infrastrutture congressuali. Il nuovo centro congressi rappresenta per ladel Sud un investimento importante per lo sviluppo di una rete di eventi a livello internazionale, epotrebbe giocare un ruolo determinante nel suo successo.