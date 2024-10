Fiera Milano, dialogo per una partnership internazionale in Corea del Sud (Di giovedì 10 ottobre 2024) Incontro tra il presidente Carlo Bonomi e il governatore della provincia di Chungcheongnam-do, la terza più importante del Paese asiatico valore di export pari a 107,4 miliardi di dollari. Focus sul nuovo centro congressi che sarà inaugurato nel 2027 e su potenziali collaborazioni con Fiera per la gestione di grandi eventi e infrastrutture congressuali Ilgiornale.it - Fiera Milano, dialogo per una partnership internazionale in Corea del Sud Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Incontro tra il presidente Carlo Bonomi e il governatore della provincia di Chungcheongnam-do, la terza più importante del Paese asiatico valore di export pari a 107,4 miliardi di dollari. Focus sul nuovo centro congressi che sarà inaugurato nel 2027 e su potenziali collaborazioni conper la gestione di grandi eventi e infrastrutture congressuali

