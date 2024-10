Festival del Fall Foliage in Campigna e Santa Sofia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Festival DEL Fall Foliage - Campigna e Santa Sofia (FC)SABATO 19 E DOMENICA 20 OTTOBRESanta Sofia (FC)SABATO 19 OTTOBREOre 14.00 ritrovo presso il Centro Visite del Parco di Santa Sofia per una passeggiata guidata alla scoperta di Santa Sofia. A cura dell’Associazione Tour de’ Bosc Forlitoday.it - Festival del Fall Foliage in Campigna e Santa Sofia Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)DEL(FC)SABATO 19 E DOMENICA 20 OTTOBRE(FC)SABATO 19 OTTOBREOre 14.00 ritrovo presso il Centro Visite del Parco diper una passeggiata guidata alla scoperta di. A cura dell’Associazione Tour de’ Bosc

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Bus strapieni - quando tornare a casa da scuola è un'odissea : la testimonianza di uno studente di Santa Sofia - . "Come tanti altri studenti, esco da. Disservizi nel trasporto pubblico, con autobus pieni all'inverosimile. . A fare da portavoce di un disagio che gli studenti della vallata del Bidente vivono quotidianamente sulla loro pelle è un ragazzo di Santa Sofia che frequenta il Liceo Scientifico di Forlì. (Forlitoday.it)

Benevento : venerdì apre in piazza Santa Sofia l’infopoint della Provincia - Tempo di lettura: < 1 minutoVerrà presentato venerdì prossimo, 4 ottobre (ore 16,00), presso Palazzo Casiello in piazza Santa Sofia a Benevento l’Infopoint della Provincia, adiacente al bookshop del Museo del Sannio. it. . A renderlo noto sono Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di Sannio Europa, Società in house providing ... (Anteprima24.it)

Santa Sofia - al via la stazione ecologica a Galeata - 30-12. 999. Per tutti gli altri rifiuti ingombranti e potature è sempre attivo il servizio di ritiro gratuito a domicilio gestito da Hera, che continuerà ad essere fruibile su prenotazione tramite il Servizio Clienti 800. La stazione ecologica di Galeata sarà aperta esclusivamente alle utenze domestiche e non domestiche del comune di Santa Sofia, che potranno conferire i propri rifiuti solo se ... (Ilrestodelcarlino.it)