Sport.quotidiano.net - Ferrara sa anche soffrire: successo a Padova. Brivido in volata, si fa male il play Ballabio

(Di giovedì 10 ottobre 2024) virtus62 adamant63 VIRTUS : Fasolo, Cavana, Marchet 11, Biancotto 7,ni, Camara 2, Borsetto, Greve 7, Casella 8, Lusvarghi 19, Bianconi 8, Guevarra. All. De Nicolao. ADAMANT: Dioli, Sackey 6, Drigo 2, Santiago 22, Tio 6, Yarbanga 4, Solaroli 8, Turini 7,8, Braga, Cazzanti, Marchini. All. Benedetto. Parziali: 10-21; 34-40; 49-54.soffre tantissimo, perdeper infortunio ma alla fine sbanca il campo della Virtus, con un finale al cardiopalma in cui non segna nessuno. Santiago sbaglia i liberi della vittoria, i patavini non ne approfittano, e il popolo biancazzurro può festeggiare la terza vittoria di fila.