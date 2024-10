Fa bere alla compagna una tisana avvelenata per farla abortire (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il mobiliere brianzolo è stato condannato a sei anni di reclusione. L'uomo voleva far abortire la compagna Ilgiornale.it - Fa bere alla compagna una tisana avvelenata per farla abortire Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il mobiliere brianzolo è stato condannato a sei anni di reclusione. L'uomo voleva farla

Fece abortire la compagna con una tisana : sei anni al 55enne mobiliere brianzolo - I giudici hanno disposto anche una perizia medica e tossicologica che però non ha fornito elementi decisivi sulla vicenda. Quando entrai in casa trovai due tisane già pronte. La perdita del bambino è avvenuta nel 2018, alla settima settimana di gravidanza. Era un’abitudine che avevamo, ma di solito la preparavo sempre io al momento". (Ilgiorno.it)