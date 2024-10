È rimasto bloccato nell’abitacolo Ugo morto carbonizzato dopo l’incidente aveva 24 anni

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Muore a 24intrappolato in un’auto in fiamme, tragedia in Italia. Il fatto è accaduto a Pergusa, una piccola frazione di Enna, è stata scossa da una tragedia che ha visto la morte del 24enne. Il giovane ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, quando l’auto su cui viaggiava si è schiantata contro la recinzione dell’autodromo della città, prendendo fuoco subitol’impatto. Come riportano le forze dell’ordine sul posto, Ugo era a bordo del veicolo insieme ad altri due coetanei. >> Meteo Italia, allerta rossa per oggi: le zone a rischio Per ragioni ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo dell’auto, che ha colpito violentemente la recinzione dell’autodromo. A seguito del tremendo impatto, l’auto è stata avvolta dalle fiamme.