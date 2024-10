Due morti in 48 ore nelle carceri del casertano (Di giovedì 10 ottobre 2024) Due detenuti morti in 48 ore nei carceri casertani. Ieri un 32enne si è spento al penitenziario di Carinola, oggi (10 ottobre) un detenuto di 48 anni ha perso la vita a Santa Maria Capua Vetere. In entrambi i casi a stroncare la vita dei due detenuti sarebbe stato un malore fatale, probabilmente Casertanews.it - Due morti in 48 ore nelle carceri del casertano Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Due detenutiin 48 ore neicasertani. Ieri un 32enne si è spento al penitenziario di Carinola, oggi (10 ottobre) un detenuto di 48 anni ha perso la vita a Santa Maria Capua Vetere. In entrambi i casi a stroncare la vita dei due detenuti sarebbe stato un malore fatale, probabilmente

Due morti per infarto in 48 ore nelle carceri casertane - E come si può leggere in una sentenza del 3 ottobre che riguarda il diritto alla salute in carcere ormai da più parti si rivela sia l’inadeguatezza dell’assistenza per il detenuto in carcere, sia il fatto che si entra in carcere, sani e perché si è commesso un reato, e si rischia di uscire dal carcere dopo aver subito un reato dallo Stato o di mala giustizia o di mala sanità! Ricordo a me stesso ... (Anteprima24.it)

