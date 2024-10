Da una parte si odono tuoni dall’altra si scorgono lampi

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Sembra assurdo, ma talvolta accade, che il sommarsi nella stessa epoca dei disagi di un paese provenienti dal suo interno con altri che si verificano al livello di uno o più organismi di cui fanno, provochi un effetto amplificato, non prevedibile quando avverrà e quale sará la sua portata. È come se 1+1=3, con buona pace di quanti, da sempre, hanno imparato prima a scuola, poi per esperienza, che il loro totale è due e non esistono eccezioni a tal riguardo. Una versione concreta di tale ipotesi, che si è giá altre volte verificata realmente, è rinvenibile in quella che vede ciascuno dei paesi inquilini della Casa Comune comportarsi in maniera difforme dalle linee guida della stessa UE. Alcune di tali azioni sono palesi, altre meno evidenti, ma è facile credere che, continuando a verificarsi a oltranza, provochino solo altri danni, peraltro maggiori e per tutti.