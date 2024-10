Calciomercato.it - Da dieci a dieci: l’assalto a Yildiz che fa tremare la Juve

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Lo scorso agostoha rinnovato il contratto fino a giugno 2029. Lantus gli ha consegnato la maglia numero 10 Non si può mettere la mano sul fuoco, perché c’è il rischio di bruciarsela, su un futuro disicuramente allantus. I bianconeri ci puntano tanto, non a caso gli hanno rinnovato il contratto fino al 2029 e, aspetto più importante, affidatogli la maglia numero 10. Kenannel mirino dei top club europei (LaPresse) – calciomercato.itIl 2005 turco è un punto fermo della squadra di Thiago Motta, uno degli allenatori migliori in circolazione per quanto riguarda la crescita dei talenti. Essendo molto giovane,alterna ancora prestazioni sfavillanti a prestazioni sottotono, ma le sue enormi qualità restano indiscutibili.