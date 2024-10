Con Google «a pezzi» Trump si frega le mani (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti valuta lo smembramento delle attività del colosso per violazione della legge antitrust. The Donald, che aveva annunciato causa penale contro la censura del suo attentato, potrebbe sfruttare la mossa dem a suo favore. Laverita.info - Con Google «a pezzi» Trump si frega le mani Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti valuta lo smembramento delle attività del colosso per violazione della legge antitrust. The Donald, che aveva annunciato causa penale contro la censura del suo attentato, potrebbe sfruttare la mossa dem a suo favore.

