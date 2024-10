Ilgiorno.it - Claudia Grimaldi travolta e uccisa a Casalmaggiore: investita mentre attraversava la strada per andare a fare la spesa

(Di giovedì 10 ottobre 2024)(Cremona) – Morta sul colpo. Una donna di 84 anni,, è stavaieri mattina alle 9.30stava attraversando lanei pressi di una rotonda vicino all’istituto comprensivo Diotti, a, posto tristemente noto per altri incidenti gravi, visto che si tratta di unamolto trafficata che taglia in due la città e che conta 15mila passaggi di veicoli e camion di media ogni giorno. La donna, vedova e senza figli e che vive sola, si stava recandosi, come ogni giorno, alacon un carrellino nel quale sistemava gli acquisti, quando si è apprestata ad attraversare la. Purtroppo non ha visto il pesante mezzo. Nemmeno il conducente ha notato la donna ine c’è stato l’investimento fatale.