Cina | regioni centrali nell’entroterra mirano a piu’ integrazione per nuova crescita

Pechino, 10 ott – (Xinhua) – Le regioni centrali della Cina, che comprendono Jiangxi, Henan, Hubei, Hunan, Anhui e Shanxi, hanno esplorato attivamente le strategie di crescita per superare le sfide derivanti dalla loro posizione nell'entroterra.

Cina : Pingyao Int’l Film Festival proietta film da 22 Paesi - regioni - Il festival si svolgera’ fino al 30 settembre. Attraverso la proiezione di film eccellenti provenienti da tutto il mondo, il festival si concentra sulla scoperta e sulla promozione di opere eccezionali di giovani registi, in particolare provenienti dai Paesi emergenti e in via di sviluppo. (Romadailynews.it)

Cina : Pingyao Int’l Film Festival proietta film da 22 Paesi - regioni - Attraverso la proiezione di film eccellenti provenienti da tutto il mondo, il festival si concentra sulla scoperta e sulla promozione di opere eccezionali di giovani registi, in particolare provenienti dai Paesi emergenti e in via di sviluppo. Taiyuan, 25 set – (Xinhua) – L’ottava edizione del Pingyao International Film Festival si e’ aperta ieri sera nell’antica cittadina di Pingyao, nella ... (Romadailynews.it)

Cina : autorita’ mettono in guardia da alluvioni oltre livelli di guardia in regioni meridionali - (Xin) Agenzia Xinhua. Pechino, 22 set – (Xinhua) – Il ministero delle Risorse idriche della Cina ha avvertito oggi che alcuni fiumi di piccole e medie dimensioni nelle regioni meridionali del Paese potrebbero registrare inondazioni superiori ai livelli di allerta a causa delle forti piogge previste nei prossimi giorni. (Romadailynews.it)