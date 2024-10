Chris Sanders su Il robot selvaggio: "Il mio cuore si spezza quando vedo i robot in difficoltà" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il regista e sceneggiatore di Lilo & Stitch, Dragon Trainer e I Croods sarà ospite alla View Conference per parlare del suo ultimo film Wired.it - Chris Sanders su Il robot selvaggio: "Il mio cuore si spezza quando vedo i robot in difficoltà" Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il regista e sceneggiatore di Lilo & Stitch, Dragon Trainer e I Croods sarà ospite alla View Conference per parlare del suo ultimo film

Il robot selvaggio : clip esclusiva del film d'animazione diretto da Chris Sanders - Un'emozionante clip esclusiva, intitolata Standoff in the Woods, ci fornisce un assaggio dell'atmosfera del film, dove vediamo il protagonista robotico Roz che rifiuta con determinazione di fare ritorno nel mondo dei robot per rimanere nel folto della foresta insieme ai suoi nuovi amici animali. Una clip esclusiva de Il robot selvaggio svela il legame tra la creatura robotica Roz e i suoi amici ... (Movieplayer.it)

Millie Bobby Brown e Chris Pratt alle prese con i robot in rivolta in The Electric State : l'anteprima - I registi di Avengers: Endgame Joe e Anthony Russo parlano del loro ultimo progetto, un road trip nell’era dell’intelligenza artificiale che si interroga su ciò che definisce l’umanità. (Vanityfair.it)

Il robot selvaggio - intervista col regista Chris Sanders : "Se avessi un robot come Roz sarei sicuramente molto felice!" - Arriva il 10 ottobre in sala Il robot selvaggio, ultimo affascinante lavoro della DreamWorks Animation, nel quale ha creduto fortemente il creatore di Lilo e Stitch, Dragon Trainer e i Croods, Chris Sanders. Ecco la nostra videointervista. (Comingsoon.it)