C'è + gusto: un weekend di cibo e passione a Palazzo Re Enzo con Joe Bastianich e Massimo Bottura (Di giovedì 10 ottobre 2024) Torna a Bologna la terza edizione di “C’è più gusto”, il festival firmato dal verticale Il gusto, dedicato ai piaceri della tavola e della cultura enogastronomica. Sabato 12 e Domenica 13 ottobre gi spazi di Palazzo Re Enzo, a lato di Piazza Maggiore, si riempiranno nuovamente di cibo, passione e Bolognatoday.it - C'è + gusto: un weekend di cibo e passione a Palazzo Re Enzo con Joe Bastianich e Massimo Bottura Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Torna a Bologna la terza edizione di “C’è più”, il festival firmato dal verticale Il, dedicato ai piaceri della tavola e della cultura enogastronomica. Sabato 12 e Domenica 13 ottobre gi spazi diRe, a lato di Piazza Maggiore, si riempiranno nuovamente di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La spiritualità laica : incontro con Augusto Cavadi a Palazzo dei Leoni - Appuntamento mercoledì 6 novembre alle ore 16 a Palazzo dei Leoni con l'incontro "La spiritualità laica: un terreno comune ad atei e credenti". A relazionare all'evento targato Lute Messina sarà Augusto Cavadi( nella foto). Augusto Cavadi vive e opera a Palermo dove svolge sia attività... (Messinatoday.it)

Palazzo Paternò diventa un salone del gusto con il Vino Ce - Grande successo per la manifestazione "Vino Ce" che si è svolta nella serata di lunedì a Palazzo Paternò che si è trasformato per l'occasione in un vero e proprio salone del gusto. Ventisette aziende vinicole, provenienti da varie parti d'Italia hanno presentato i propri prodotti ai... (Casertanews.it)