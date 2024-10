Caso Lenzi, la lettera di dimissioni: "Non mi è stato dato il tempo di spiegare. Alla sinistra la libertà più autentica non interessa affatto" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Simone Lenzi si è dimesso. L'ormai ex assessore Alla Cultura ha consegnato nella giornata di oggi giovedì 10 ottobre al sindaco Luca Salvetti la sua lettera che, di fatto, formalizza non senza polemiche quel passo indietro chiestogli direttamente dal sindaco dopo le polemiche emerse a seguito Livornotoday.it - Caso Lenzi, la lettera di dimissioni: "Non mi è stato dato il tempo di spiegare. Alla sinistra la libertà più autentica non interessa affatto" Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Simonesi è dimesso. L'ormai ex assessoreCultura ha consegnato nella giornata di oggi giovedì 10 ottobre al sindaco Luca Salvetti la suache, di fatto, formalizza non senza polemiche quel passo indietro chiestogli direttamente dal sindaco dopo le polemiche emerse a seguito

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La madre di Diddy rompe il silenzio con una lunga lettera - La parte peggiore di questo è vedere il mio amato figlio essere privato della sua dignità. Ha commesso degli errori in passato, come tutti noi. La storia ci ha mostrato come gli individui possono essere ingiustamente condannati a causa delle loro azioni o errori passati. Questo però non significa che mio figlio sia colpevole delle accuse ripugnanti e delle gravi accuse mosse contro di lui adesso. (Biccy.it)

Messina - Sciotto rompe il silenzio : la lunga lettera ai tifosi e alla città - Dopo settimane di silenzio, tra problemi di salute, trattative e contestazioni, il presidente del Messina, Pietro Sciotto, esce allo scoperto e torna a parlare alla città con una lunga lettera in cui ribadisce il suo impegno verso il club, fa il punto sul mercato e prova a ricucire i rapporti con la tifoseria che continua a massacrarlo sui social annunciando nuove manifestazioni di protesta. (Calcioweb.eu)

Alex Marangon - spunta la lettera anonima : cade il muro del silenzio? - Potrebbe rompersi il muro di silenzio intorno alla misteriosa morte di Alex Marangon, il 26enne di Marcon, in Veneto, morto in circostanze ancora non chiarite nel corso di una cerimonia sciamanica nell'abbazia di Vidor lo scorso 2 luglio. . Da quanto emerge, riporta il Corriere della sera, le "affermazioni gravi" non riguarderebbero nello specifico quello che è successo quella notte a ... (Iltempo.it)