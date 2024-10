Bronson Reed: “L’attacco a Seth Rollins? Avrei voluto fosse stato il mio debutto nel main roster” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo un inizio nel main roster traballante, Bronson Reed sembra aver trovato finalmente la sua dimensione. Il wrestler australiano, infatti, ha messo k.o. diverse superstar e non bisogna dimenticare il suo clamoroso e violentissimo attacco ai danni di Seth Rollins dello scorso agosto. L’ex World Heavyweight Champion ha fatto il suo ritorno solamente poco tempo fa a RAW e c’è da immaginare che tra i due le cose andranno avanti per un po’: nel frattempo, Reed ha fatto alcune dichiarazioni circa il segmento nel quale ha messo k.o. Rollins. Parlando a Chris Van Vliet durante Insight, l’ex NXT North American Champion ha dichiarato:“Speravo in una cosa del genere quando ho fatto il mio debutto, non voglio criticare il modo in cui sono tornato in WWEma credo che quello che ho fatto con Seth mi avrebbe aiutato se fosse stato utilizzato come metodo per farmi debuttare. Zonawrestling.net - Bronson Reed: “L’attacco a Seth Rollins? Avrei voluto fosse stato il mio debutto nel main roster” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo un inizio neltraballante,sembra aver trovato finalmente la sua dimensione. Il wrestler australiano, infatti, ha messo k.o. diverse superstar e non bisogna dimenticare il suo clamoroso e violentissimo attacco ai danni didello scorso agosto. L’ex World Heavyweight Champion ha fatto il suo ritorno solamente poco tempo fa a RAW e c’è da immaginare che tra i due le cose andranno avanti per un po’: nel frattempo,ha fatto alcune dichiarazioni circa il segmento nel quale ha messo k.o.. Parlando a Chris Van Vliet durante Insight, l’ex NXT North American Champion ha dichiarato:“Speravo in una cosa del genere quando ho fatto il mio, non voglio criticare il modo in cui sono tornato in WWEma credo che quello che ho fatto conmi avrebbe aiutato seutilizzato come metodo per farmi debuttare.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WWE : CM Punk verso una lunga pausa - Seth Rollins resta in attesa e si dedica a Bronson Reed - Sabato notte abbiamo assistito ad uno degli Hell in a Cell più violenti e cruenti degli ultimi anni. Punk ha ringraziato i fan per averlo atteso in questi anni continuando a sostenerlo, poi è passato ai colleghi, quasi tutti, infine ha ringraziato tutti quelli che non lo amano. CM Punk e Drew McIntyre hanno incanalato tutto il loro odio dentro la struttura d’acciaio e alla fine il Best in ... (Zonawrestling.net)

The Miz : “Non ho potuto affrontare Bronson Reed - Strowman mi ha soffiato l’avversario” - Braun Strowman ha attaccato Reed prima del suono della campana e The A-Lister era visibilmente frustrato. Non ho avuto l’opportunità di affrontare Bronson Reed. Intervenendo a Raw Talk, ha espresso la sua frustrazione per non aver potuto partecipare allo show a causa del rancore di Strowman e Bronson. (Zonawrestling.net)

Bronson Reed : ” Sono sicuro che vedrete Reed VS Priest in WWE e quando succederà sarà magia” - Ora che lui ce l’ha fatta, ovviamente anche Gunther ha fatto lo stesso, e io voglio essere come loro. Tuttavia, devono ancora avere una faida o un match singolo a RAW o SmackDown. Bronson Reed: “Orgoglioso di aver visto Damian Priest vincere il World Heavyweight Championship” In un’intervista a “The Overnight Crowd” con Nims Azoor, Reed ha dichiarato che gli piacerebbe lavorare con Damian ... (Zonawrestling.net)