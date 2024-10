Bomba acqua Milano, esonda fiume Lambro (Di giovedì 10 ottobre 2024) 9.55 Una pioggia torrenziale, cessata da poco,si è abbattuta su Milano nelle notte e ha causato un innalzamento del Lambro che ha superato i due metri ed ha allagato il parco che lo circonda, dove si trovano due comunità che erano già state evacuate. Lo ha riferito l'assessore alla Protezione civile Granelli. Sotto osservazione anche il Seveso che "è in salita".Stamane è stata riattivata la vasca di laminazione che previene l'esondazione. Si attende la piena. Allerta massima anche nel resto della regione. Chiuse diverse scuole. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) 9.55 Una pioggia torrenziale, cessata da poco,si è abbattuta sunelle notte e ha causato un innalzamento delche ha superato i due metri ed ha allagato il parco che lo circonda, dove si trovano due comunità che erano già state evacuate. Lo ha riferito l'assessore alla Protezione civile Granelli. Sotto osservazione anche il Seveso che "è in salita".Stamane è stata riattivata la vasca di laminazione che previene l'zione. Si attende la piena. Allerta massima anche nel resto della regione. Chiuse diverse scuole.

