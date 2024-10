«Barbara d'Urso in trattativa per prime serate Rai»: cosa potrebbe fare (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato scorso a Ballando con le Stelle c'è stato l'esordio di Barbara d'Urso come ballerina per una notte nel programma di Milly Carlucci. Questo evento ha rappresentato, non solo un traguardo per la presentatrice del format che, dopo anni, è riuscita ad ottenere un sì dalla collega, ma ha anche determinato il ritorno in tv della d'Urso, dopo il licenziamento da Mediaset. Da quanto è stata «fatta fuori» da Pomeriggio 5, infatti, la donna era apparsa in una sola occasione su Rai1 nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Poco alla volta, però, la conduttrice pare stia prendendo sempre più piede nella tv di Stato. Pare, infatti, che dopo l'ospitata a Ballando 2024, siano state avviate delle trattative serie tra la d'Urso e la Rai. A svelare queste indiscrezioni è stato il magazine Oggi. Tvpertutti.it - «Barbara d'Urso in trattativa per prime serate Rai»: cosa potrebbe fare Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato scorso a Ballando con le Stelle c'è stato l'esordio did'come ballerina per una notte nel programma di Milly Carlucci. Questo evento ha rappresentato, non solo un traguardo per la presentatrice del format che, dopo anni, è riuscita ad ottenere un sì dalla collega, ma ha anche determinato il ritorno in tv della d', dopo il licenziamento da Mediaset. Da quanto è stata «fatta fuori» da Pomeriggio 5, infatti, la donna era apparsa in una sola occasione su Rai1 nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Poco alla volta, però, la conduttrice pare stia prendendo sempre più piede nella tv di Stato. Pare, infatti, che dopo l'ospitata a Ballando 2024, siano state avviate delle trattative serie tra la d'e la Rai. A svelare queste indiscrezioni è stato il magazine Oggi.

Grande gioia per Barbara D’Urso : ecco il dolce annuncio sui social - Giammauro è molto riservato, poco si sa della sua vita privata, di mestiere fa il medico specializzato in trapianti. La nipotina, nata dall’amore tra Giammauro Berardi, figlio di D’Urso, e la compagna Giulia, ha portato un fiocco rosa in casa. . La conduttrice non ha saputo trattenere l’emozione: “Il mio cuore ora è diviso in quattro”, ha scritto come didascalia a un’immagine in cui ... (Corrieretoscano.it)

BALLANDO CON LE STELLE PORTA BENE! BARBARA D’URSO VERSO LA PRIMAVERA DI RAI1 - Tornando alla d’Urso, il settimanale Oggi sottolinea che la conduttrice “sarebbe in trattative per alcune prime serate Rai in primavera”. Il pubblico l’ha accolta tra una standing ovation nello studio di Milly Carlucci e un picco superiore al 26% durante il sensuale ballo a fianco del maestro Gianni Scandiffio. (Bubinoblog)

BALLANDO CON LE STELLE PORTA BENE! BARBARA D’URSO VERSO LA PRIMAVERA DI RAI1 - . Barbara d’Urso è al settimo cielo per la nascita della seconda nipotina mentre arrivano nuove indiscrezioni sul suo futuro a Rai1 dopo l’ospitata a Ballando. In quel momento Rai1 era la prima rete d’Italia, superando la concorrenza di Tu Sì Que Vales su Canale 5 e potenziando il già eccellente gradimento di Ballando con le Stelle. (Bubinoblog)