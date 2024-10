Bambina investita dal treno merci, la corsa in ospedale: è in fin di vita (Di giovedì 10 ottobre 2024) PADOVA - Dramma oggi, 10 ottobre, attorno alle 14,30 in via Friburgo a Padova. Secondo le prime informazioni trapelate una Bambina sarebbe stata investita sui binari da un treno merci in Ilgazzettino.it - Bambina investita dal treno merci, la corsa in ospedale: è in fin di vita Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) PADOVA - Dramma oggi, 10 ottobre, attorno alle 14,30 in via Friburgo a Padova. Secondo le prime informazioni trapelate unasarebbe statasui binari da unin

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lallio - bambina di 10 anni in bici investita da un’auto - VIA PASCOLETTO. L’incidente nel tardo pomeriggio di lunedì 30 settembre. La piccola è stata trasportata in ospedale in codice giallo. (Ecodibergamo.it)

Bambina scende dal bus e viene investita - Era appena scesa dall’autobus la bambina di 11 anni che ieri, giovedì 19 settembre, è stata travolta da un’auto nella frazione di Giovignano, a Velturno. Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio, con la bambina che stava attraversando la strada dopo essere scesa dal bus partito da Bressanone... (Trentotoday.it)

Bambina di 7 anni morta dopo essere stata investita da una moto : la disperazione dei genitori - Una bambina è stata investita da un motociclista e ha perso la vita dopo giorni di lotta, l’assassino l’ha passata liscia È la tragica storia di Kamilya, una bambina di 7 anni, che stava camminando con il fratello di 11 anni sull’Avenue du Tapis Vert a Vallauris giovedì scorso intorno alle 19:00. Mi hanno detto che Kamilya non si è arresa” – ha continuato Oussaya – “In sette anni non ha mai ... (Notizie.com)