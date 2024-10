Tarantinitime.it - Auto contro tir, morta sul colpo 46enne

Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoUna donna di 46 anni ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel tarantino, precisamente sulla strada Provinciale 20 all’incrocio con la Provinciale 22, nel territorio di Laterza. La vittima, alla guida di una Peugeot, si è scontrataun tir. L’impatto è stato violento e la donna è deceduta sul. Quando i soccorsi sono arrivati, non c’era più nulla da fare. Il conducente del mezzo pesante, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza, i Vigili del Fuoco di Castellaneta, i Carabinieri e la Polizia Locale di Laterza, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro. Durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della strada, il tratto interessato è stato chiuso al traffico.