Alcaraz, clamoroso KO a Shangai. Con chi giocherà Sinner in semifinale

Colpo di scena ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai. Thomas Machac, numero 33 del mondo, ha sconfitto Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2, con il punteggio di 7-6(5), 7-5, conquistando così un posto in semifinale contro Jannik Sinner. Per il tennista ceco si tratta della prima semifinale in un torneo di questo livello, un risultato che segna un'importante svolta nella sua carriera. 

Prestazione sorprendente di Machac

Machac ha giocato una partita impeccabile, mostrando un tennis aggressivo e potente che ha messo in difficoltà Alcaraz, incapace di trovare il ritmo giusto per ribaltare la situazione. Il ceco ha vinto il primo set al tie-break, mantenendo alta la pressione anche nel secondo, chiuso 7-5 in un'ora e 55 minuti di gioco.

