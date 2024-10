Al lavoro con la paura. Le cassiere tra i balordi: “Rubano tra gli scaffali. Se li fermi, ti aggrediscono” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 – “La mattina andiamo al lavoro con la paura addosso. paura che possa succedere qualcosa, a volte a farne le spese è la guardia giurata in servizio, a volte qualche dipendente”. Si sfoga così una dipendente dell’Esselunga. Lei come altri non ne può più e chiede maggiori controlli. Perché anche se la catena ha potenziato il servizio di vigilanza privato, non basta. Il modus operandi è quasi sempre lo stesso: entrano con gli zaini e “portano via soprattutto carne e pesce”. “Quando provi a dirgli qualcosa ti mettono le mani addosso. Quello che fa rabbia è che si tratta sempre le stesse persone, ormai li conosciamo, li fermano, a volte li portano via ma poi ce li ritroviamo fuori, all’uscita. Sono i soliti noti che si ritrovano all’esterno e poi cercano di entrare dentro. Non è vita questa”, l’amaro sfogo. Lanazione.it - Al lavoro con la paura. Le cassiere tra i balordi: “Rubano tra gli scaffali. Se li fermi, ti aggrediscono” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 – “La mattina andiamo alcon laaddosso.che possa succedere qualcosa, a volte a farne le spese è la guardia giurata in servizio, a volte qualche dipendente”. Si sfoga così una dipendente dell’Esselunga. Lei come altri non ne può più e chiede maggiori controlli. Perché anche se la catena ha potenziato il servizio di vigilanza privato, non basta. Il modus operandi è quasi sempre lo stesso: entrano con gli zaini e “portano via soprattutto carne e pesce”. “Quando provi a dirgli qualcosa ti mettono le mani addosso. Quello che fa rabbia è che si tratta sempre le stesse persone, ormai li conosciamo, li fermano, a volte li portano via ma poi ce li ritroviamo fuori, all’uscita. Sono i soliti noti che si ritrovano all’esterno e poi cercano di entrare dentro. Non è vita questa”, l’amaro sfogo.

