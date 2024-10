Ilgiorno.it - Addio al prof Fiumi. Il liceo Zucchi lo ricorderà sabato

(Di giovedì 10 ottobre 2024) È mancato ieri ilessor Fausto, storico docente di italiano, latino e greco delclassico. "Era un insegnante di elevato spessore culturale e umano. Una fortuna poterlo annoverare tra i miei maestri", dicevano di lui gli studenti dello, in occasione del suo ottantesimo, celebrato a scuola. Lo ricorda la dirigente Rosalia Natalizi Baldi, sua ex allieva: "Una colonna portante dellodal 1968 al 2007, insegnando con passione e competenza il valore eterno dei classici". Illo ricorda12 alle ore 19 in aula magna, in un incontro aperto a tutta la città. C.B.