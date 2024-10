A Barilla il Premio Impatto per la prevenzione del tumore al seno (Di giovedì 10 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Si è svolta presso l’Università Bocconi di Milano la cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio Impatto, nella cornice del Salone della CSR e dell’Innovazione sociale. Il riconoscimento, che evidenzia l’importanza crescente della valutazione dell’Impatto generato dalle aziende, ha premiato il Gruppo Barilla e la sua iniziativa dedicata alla informazione e prevenzione in azienda dei tumori al seno. Un progetto, quello promosso da Barilla, che ha offerto ai dipendenti Barilla un programma di incontri presso la sede centrale del Gruppo, a Pedrignano (PR). L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Breast Unit dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Si è svolta presso l’Università Bocconi di Milano la cerimonia di premiazione della terza edizione del, nella cornice del Salone della CSR e dell’Innovazione sociale. Il riconoscimento, che evidenzia l’importanza crescente della valutazione dell’generato dalle aziende, ha premiato il Gruppoe la sua iniziativa dedicata alla informazione ein azienda dei tumori al. Un progetto, quello promosso da, che ha offerto ai dipendentiun programma di incontri presso la sede centrale del Gruppo, a Pedrignano (PR). L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Breast Unit dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.

