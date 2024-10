Wp, 'Usa non informati da Israele sul piano per risposta a Iran' (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Israele sta preparando una significativa risposta militare all'attacco dell'Iran e gli Stati Uniti non sono stati informati su cosa Israele sta pianificando. Lo riporta il Washington Post in un articolo dedicato alla visita cancellata all'ultimo minuto del ministro della difesa israeliano al Pentagono. Secondo fonti il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha informato Gallant che sarebbe potuto partire solo a due condizioni, ovvero quando sarà avvenuta una conversazione telefonica fra Joe Biden e Netanyahu, e dopo l'approvazione della risposta militare all'attacco dell'Iran. Netanyahu, riporta il Washington Post citando fonti israeliane, avrebbe provato senza successo a contattare Biden. Un funzionario americano però smentisce che Biden abbia rifiutato contatti. Quotidiano.net - Wp, 'Usa non informati da Israele sul piano per risposta a Iran' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024)sta preparando una significativamilitare all'attacco dell'e gli Stati Uniti non sono statisu cosasta pianificando. Lo riporta il Washington Post in un articolo dedicato alla visita cancellata all'ultimo minuto del ministro della difesa israeliano al Pentagono. Secondo fonti il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha informato Gallant che sarebbe potuto partire solo a due condizioni, ovvero quando sarà avvenuta una conversazione telefonica fra Joe Biden e Netanyahu, e dopo l'approvazione dellamilitare all'attacco dell'. Netanyahu, riporta il Washington Post citando fonti israeliane, avrebbe provato senza successo a contattare Biden. Un funzionario americano però smentisce che Biden abbia rifiutato contatti.

