Wimbledon: dal 2025 chiamata elettronica e addio ai giudici di linea (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I giudici di linea scompariranno da Wimbledon a partire dalla prossima edizione. L’All England Club ha infatti deciso di adottare il sistema elettronico di chiamata delle linee a partire dal 2025: la tecnologia sarà disponibile per tutte le partite di qualificazione e del tabellone principale e sostituirà i giudici incaricati di decretare “out” e “fault” su un servizio. L’organizzazione di Wimbledon è stata costretta a intervenire a causa della decisione dell’Atp di adottare l’Electronic Line Calling Live per tutto il tour maschile a partire dal 2025, nell’interesse di una maggiore precisione e coerenza. Anche il Wta Tour femminile si sta muovendo nella stessa direzione e, poiché l’Australian Open e l’US Open hanno già adottato la chiamata elettronica delle linee rispettivamente nel 2021 e nel 2022, Wimbledon rischiava di diventare un’anomalia. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Idiscompariranno daa partire dalla prossima edizione. L’All England Club ha infatti deciso di adottare il sistema elettronico didelle linee a partire dal: la tecnologia sarà disponibile per tutte le partite di qualificazione e del tabellone principale e sostituirà iincaricati di decretare “out” e “fault” su un servizio. L’organizzazione diè stata costretta a intervenire a causa della decisione dell’Atp di adottare l’Electronic Line Calling Live per tutto il tour maschile a partire dal, nell’interesse di una maggiore precisione e coerenza. Anche il Wta Tour femminile si sta muovendo nella stessa direzione e, poiché l’Australian Open e l’US Open hanno già adottato ladelle linee rispettivamente nel 2021 e nel 2022,rischiava di diventare un’anomalia.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carabao Cup 2024/2025 : Newcastle di misura sul Wimbledon - Chelsea prossimo avversario - Nel prossimo turno, le Magpies sfideranno il Chelsea. The post Carabao Cup 2024/2025: Newcastle di misura sul Wimbledon, Chelsea prossimo avversario appeared first on SportFace. Si completa il quadro del terzo turno della Carabao Cup 2024/2025 con il Newcastle che ha superato di misura il Wimbledon. (Sportface.it)