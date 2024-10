Vita dura per gli arbitri dell'Atp, dopo gli sfoghi di Tiafoe e Bodosa tocca a Tsitsipas: “Tu non hai idea di cosa sia il tennis!” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ancora polemiche nel tennis, ancora esuberanze dei tennisti. dopo i ripetuti «vaffa» indirizzati al giudice di sedia durante un match del torneo di Shanghai dall'americano Tiafoe , e il caso più eclatante della spagnola Badosa , accusata di razzismo verso gli orientali per essersi fatta fotografare in Cina mentre usava le bacchette da riso per fingere di avere gli occhi a mandorla, e poi pronta Feedpress.me - Vita dura per gli arbitri dell'Atp, dopo gli sfoghi di Tiafoe e Bodosa tocca a Tsitsipas: “Tu non hai idea di cosa sia il tennis!” Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ancora polemiche nel, ancora esuberanze deiti.i ripetuti «vaffa» indirizzati al giudice di sediante un match del torneo di Shanghai dall'americano, e il caso più eclatantea spagnola Badosa , accusata di razzismo verso gli orientali per essersi fatta fotografare in Cina mentre usava le bacchette da riso per fingere di avere gli occhi a mandorla, e poi pronta

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tiafoe fa un passo indietro dopo gli insulti all’arbitro a Shanghai : “Non sono fatto così” - Tiafoe si è scusato per gli insulti all'arbitro nel match contro Safiullin. Un messaggio su Instagram dopo il tremendo episodio di Shanghai.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Tiafoe perde le staffe : insultato il giudice di sedia dopo la sconfitta (VIDEO) - La frustrazione in quel momento ha preso il sopravvento e mi dispiace di come non ho gestito la rabbia. com/gn0OMCSjn6 — edgeAI (@edgeAIapp) October 8, 2024 Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tennis TV (@tennistv) Su Instagram Tiafoe ... (Oasport.it)

Tiafoe impazzisce a Shangai dopo il ko contro Safiullin : urla e pesanti insulti contro l’arbitro - Frances Tiafoe sfoga tutta la sua rabbia dopo la sconfitta contro Roman Safiullin al torneo di tennis a Shangai. Lo statunitense punta il dito contro l'arbitro mentre si trovava ancora in campo: "F*ck you".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Laver Cup 2024 - Europa-Resto del Mondo 4-4 : regna l’equilibrio dopo i successi di Tiafoe ed Alcaraz - Nel match tiebreak l’equilibrio dura fino al 4-4, poi Tiafoe allunga sul 7-4 e dal 7-5 chiude i conti sul 10-5. Laver Cup 2024, Europa e Resto del Mondo sul 2-2 al termine della prima giornata . Alcaraz non sfrutta due set point in risposta nel nono gioco, ma nel decimo tiene il servizio a zero e ... (Oasport.it)

ATP Cincinnati - incognita fisico per Sinner. Finale con Tiafoe dopo 3 ore di battaglia con Zverev : recupero da valutare - 1 ATP, qualche volta il fastidio c’è all’altezza dell’anca, seppur di entità inferiore rispetto a quello patito dall’altoatesino in primavera. 00 italiane di martedì 20 agosto, affronterà l’americano Frances Tiafoe nella Finale del Masters1000 di Cincinnati. Un’affermazione sofferta, dopo oltre ... (Oasport.it)