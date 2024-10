Vasco Rossi presenta il volume ‘Vivere/Living’ a Modena (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Volevo ringraziare completamente questo straordinario uomo, Emilio Mazzoli, che ha voluto fare questa carezza a Vasco Rossi e io prendo questa carezza con grande piacere e la porto a Vasco Rossi perché sono qui in rappresentanza”. Lo ha detto Vasco Rossi al Teatro Storchi di Modena in occasione della presentazione del volume ‘Vivere/Living’, un libro contenente una composizione inedita di testi che il rocker ha scritto durante la sua vita, edito da Galleria Mazzoli. All’evento erano presenti anche Nanni Cagnone e Paul Vangelisti che hanno curato la prefazione. Nel volume note, pensieri e parole che, nella pubblicazione, si mescolano ai versi delle più note canzoni di Vasco. Lapresse.it - Vasco Rossi presenta il volume ‘Vivere/Living’ a Modena Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Volevo ringraziare completamente questo straordinario uomo, Emilio Mazzoli, che ha voluto fare questa carezza ae io prendo questa carezza con grande piacere e la porto aperché sono qui in rapnza”. Lo ha dettoal Teatro Storchi diin occasione dellazione del, un libro contenente una composizione inedita di testi che il rocker ha scritto durante la sua vita, edito da Galleria Mazzoli. All’evento erano presenti anche Nanni Cagnone e Paul Vangelisti che hanno curato la prefazione. Nelnote, pensieri e parole che, nella pubblicazione, si mescolano ai versi delle più note canzoni di

