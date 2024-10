USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti – Episodio 35 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Nel trentacinquesimo Episodio del format Italpress “USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti”, Claudio Brachino e Stefano Vaccara fanno il punto sul grande equilibrio che emerge dai sondaggi tra Kamala Harris e Donald Trump e sugli ultimi sviluppi della campagna elettorale. Fa discutere il nuovo libro del giornalista investigativo Bob Woodward, secondo il quale l’ex presidente degli Stati Uniti e ricandidato avrebbe parlato con il presidente russo Vladimir Putin ben sette volte da quando ha lasciato la Casa Bianca. sat/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti – Episodio 35 Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Nel trentacinquesimodel format Italpress “USA 24 –le”, Claudio Brachino e Stefano Vaccara fanno il punto sul grande equilibrio che emerge dai sondaggi tra Kamala Harris e Donald Trump e sugli ultimi sviluppi della campagna elettorale. Fa discutere il nuovo libro del giornalista investigativo Bob Woodward, secondo il quale l’ex presidente deglie ricandidato avrebbe parlato con il presidente russo Vladimir Putin ben sette volte da quando ha lasciato la Casa Bianca. sat/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aperti seggi per presidenziali in Tunisia - Saied verso il bis - L'Alta Autorità Indipendente per le elezioni ha annunciato che i risultati preliminari saranno resi noti "non più tardi del 9 ottobre". Tre i candidati in corsa: il presidente uscente Kais Saied, 66 anni, favorito, che ha dichiarato che la sua ricandidatura fa parte di "una guerra di liberazione e autodeterminazione" volta a "stabilire una nuova Repubblica", Zouhair Maghzaoui, 59 anni, ex membro ... (Quotidiano.net)

USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti – Episodio 34 - MILANO (ITALPRESS) – Nel trentaquattresimo episodio del format Italpress “USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti”, Claudio Brachino e Stefano Vaccara parlano dei contenuti del confronto andato in scena tra i due candidati vice alla Casa Bianca, Tim Walz e JD Vance. fsc/gsl/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo . (Unlimitednews.it)

USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti – Episodio 33 - abr/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo . ROMA (ITALPRESS) – Nel trentatreesimo episodio del format Italpress “USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti”, Claudio Brachino e Stefano Vaccara fanno il punto sulla campagna elettorale statunitense. Chi è in vantaggio fra Trump e Kamala Harris? Ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi. (Unlimitednews.it)