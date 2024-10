Università, parlano di "tagli enormi?" Ma i rettori si aumentano gli stipendi... (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un allarme oggi, un altro domani. "Università a rischio", "tagli enormi". Il collasso del sistema dell'alta formazione italiana è vicino? A luglio il primo grido di dolore dei rettori: mancano 500 milioni rispetto allo scorso anno. Nei giorni scorsi, tramite il giornale amico Repubblica, i tagli diventano 800 milioni. Incomprensibile come in tre mesi siano maturati 300 milioni in più, tant'è che stiamo assistendo a una ridda di prese di posizioni contro la ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario che ogni anno stabilisce il Ministero dell'Università, seguendo dei criteri che lo stesso ministro Anna Maria Bernini ha definito vetusti, invitando la Conferenza dei rettori a sedersi al tavolo per rivederli. Ma andiamo in ordine. Dalle tabelle pubblicate sul sito del ministero, la riduzione in effetti c'è. Ma è solo di 173 milioni rispetto allo scorso anno. Liberoquotidiano.it - Università, parlano di "tagli enormi?" Ma i rettori si aumentano gli stipendi... Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un allarme oggi, un altro domani. "a rischio", "". Il collasso del sistema dell'alta formazione italiana è vicino? A luglio il primo grido di dolore dei: mancano 500 milioni rispetto allo scorso anno. Nei giorni scorsi, tramite il giornale amico Repubblica, idiventano 800 milioni. Incomprensibile come in tre mesi siano maturati 300 milioni in più, tant'è che stiamo assistendo a una ridda di prese di posizioni contro la ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario che ogni anno stabilisce il Ministero dell', seguendo dei criteri che lo stesso ministro Anna Maria Bernini ha definito vetusti, invitando la Conferenza deia sedersi al tavolo per rivederli. Ma andiamo in ordine. Dalle tabelle pubblicate sul sito del ministero, la riduzione in effetti c'è. Ma è solo di 173 milioni rispetto allo scorso anno.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milano - assolti i rettori Elio Franzini (Università Statale) ed Enrico Felice Gherlone (Vita-Salute del San Raffaele) - . . Sono stati assolti «perché il fatto non sussiste» Elio Franzini ed Enrico Felice Gherlone, il primo ormai ex rettore (oggi è il suo ultimo giorno in carica) dell’Università Statale di Milano e il secondo rettore dell’Università Vita-Salute del San Raffaele, che erano imputati in una tranche di un’indagine milanese su presunti concorsi pilotati negli atenei, in particolare nelle facoltà. (Gazzettadelsud.it)

Accuse su concorsi universitari "pilotati" - assolti i rettori Franzini e Gherlone - Sono stati assolti "perché il fatto non sussiste" Elio Franzini ed Enrico Felice Gherlone, il primo ormai ex rettore (oggi è il suo ultimo giorno in carica) dell'Università Statale di Milano e il secondo rettore dell'Università Vita-Salute del San Raffaele, che erano imputati in una tranche di un'indagine milanese su presunti concorsi pilotati negli atenei, in particolare nelle facoltà di ... (Tg24.sky.it)

Università - aumentano gli stipendi dei Rettori - . Articolo pubblicato giovedì 25 Luglio 2024, 20:35 Esito positivo quello emerso dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane e la Ministra competente Anna Maria Bernini. nto era emerso la settimana scorsa riguardo ai tagli allo studio per un totale di 500 milioni di euro, è stato definito. (Ildifforme.it)