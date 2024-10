“Un principio di miocardite scambiato per ansia”: due medici indagati per la morte dell’attrice 28enne Francesca Carrocci (Di mercoledì 9 ottobre 2024) indagati due medici per la morte dell’attrice Francesca Carrocci. La donna era giunta alla clinica Aurelia Hospital di Roma con forti dolori al petto, ma dopo poche ore era stata dimessa previa prescrizione di antidolorifici. 48 ore dopo la 28enne è stata di nuovo male e durante l’urgente trasporto in ambulanza ha avuto un infarto. I paramedici del 118 l’hanno miracolosamente rianimata ma il secondo attacco cardiaco avuto all’ospedale è stato fatale. Ora, però, come riporta il Corriere l’ipotesi della Procura di Roma che sta indagando sul caso ha portato all’incriminazione di due medici del centro ospedaliero della capitale. La pm titolare del caso ha ripreso la tesi del medico legale, Luigi Cipolloni, sugli esami svolti nella clinica dalla Carrocci. Ilfattoquotidiano.it - “Un principio di miocardite scambiato per ansia”: due medici indagati per la morte dell’attrice 28enne Francesca Carrocci Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)dueper la. La donna era giunta alla clinica Aurelia Hospital di Roma con forti dolori al petto, ma dopo poche ore era stata dimessa previa prescrizione di antidolorifici. 48 ore dopo laè stata di nuovo male e durante l’urgente trasporto in ambulanza ha avuto un infarto. I paradel 118 l’hanno miracolosamente rianimata ma il secondo attacco cardiaco avuto all’ospedale è stato fatale. Ora, però, come riporta il Corriere l’ipotesi della Procura di Roma che sta indagando sul caso ha portato all’incriminazione di duedel centro ospedaliero della capitale. La pm titolare del caso ha ripreso la tesi del medico legale, Luigi Cipolloni, sugli esami svolti nella clinica dalla

Roma - due medici indagati per la morte dell’attrice Francesca Carocci : miocardite scambiata per ansia - Per il medico legale, quei valori sarebbero stati un campanello d’allarme, che se non sottovalutato avrebbe portato ad una corretta diagnosi relativa a un problema cardiaco. Il perito medico legale, consulente degli inquirenti, nella sua relazione ha evidenziato che, secondo quanto emerso dal referto dell’elettrocardiogramma che venne effettuato sulla 28enne al pronto soccorso, sarebbe stato ... (Lapresse.it)

Morte di Francesca Carocci - indagati due medici. “Miocardite scambiata per ansia” - . Roma, 9 ottobre 2024 – Si torna a parlare delle tragiche ultime ore dell’attrice romana Francesca Carocci, che lo scorso 2 marzo, ad appena 28 anni, è morta di infarto dopo essere stata rispedita a casa dall’Aurelia Hospital. Le indagini I genitori di Francesca Carocci hanno sporto denuncia e le indagini sono state affidate alla pm Eleonora Fini. (Quotidiano.net)

