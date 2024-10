Ucraina, governo tedesco conferma incontro Scholz-Zelensky (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il governo tedesco ha confermato che questo venerdì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà a Berlino e incontrerà il cancelliere tedesco, Olaf Scholz.”Posso confermare l’incontro tra il cancelliere federale e il presidente ucraino Zelensky questo venerdì a Berlino”, ha riferito a LaPresse una portavoce del governo tedesco. Scholz e Zelensky si sarebbero dovuti incontrare sabato nell’ambito del vertice sull’Ucraina convocato dal presidente americano Joe Biden con altri 50 capi di Stato e di governo a Ramstein. In seguito al rinvio del viaggio di Biden a causa dell’uragano Milton, l’incontro presso la base aerea americana in Renania-Palatinato è stato annullato. Lapresse.it - Ucraina, governo tedesco conferma incontro Scholz-Zelensky Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilhato che questo venerdì il presidente ucraino Volodymyrsarà a Berlino e incontrerà il cancelliere, Olaf.”Possore l’tra il cancelliere federale e il presidente ucrainoquesto venerdì a Berlino”, ha riferito a LaPresse una portavoce delsi sarebbero dovuti incontrare sabato nell’ambito del vertice sull’convocato dal presidente americano Joe Biden con altri 50 capi di Stato e dia Ramstein. In seguito al rinvio del viaggio di Biden a causa dell’uragano Milton, l’presso la base aerea americana in Renania-Palatinato è stato annullato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bild, 'Zelensky venerdì a Berlino, incontrerà Scholz' - Il presidente ucraino Volodomyr Zelensky arriverà venerdì a Berlino e incontrerà il cancelliere Olaf Scholz e il presidente Frank-Walter Steinmeier. Lo scrive la Bild citando ambienti governativi. (AN ... (ansa.it)

Mosca: 'Aumentato il pericolo di una guerra nucleare'. Zelensky domani a Roma, vede Meloni - Bloomberg: il presidente ucraino 'più flessibile per ottenere la fine della guerra'. Il summit a Ramstein, in Germania, in programma sabato è rinviato (ANSA) ... (ansa.it)

Guerra in Ucraina, salta il vertice tra leader a Ramstein. Pace sempre più lontana - Rinviato il vertice sull’Ucraina in programma per sabato nella base americana a Ramstein, in Germania. Sarebbe stato il primo a livello di ... (iltempo.it)