Velvetmag.it - Torta allo yogurt 4 ingredienti: buona e leggera, la prepariamo in 10 minuti

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Alla ricerca di un dolce che non comprometta di una virgola i tuoi sacrifici in palestra o i tuoi sforzi per seguire una dieta equilibrata?ra sei nel posto giusto: laè esattamente quello che fa per te. Con solo 140 calorie a fetta, questo dolce rientra alla perfezione all’interno di un regime alimentare leggermente ipocalorico. Insomma, potrai concederti quel momento di dolcezza senza avere la sensazione di “sgarrare” più di tanto, come magari accade con un tiramisù o una cheesecake, che di buone sono buone – sarebbe intellettualmente disonesto affermare il contrario – ma non sempre fanno benissimo in termini di energie e macronutrienti. In altre parole, questo dolce fit è l’alleato perfetto per chi vuole mangiare con gusto senza pentirsi subito dopo.