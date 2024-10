“Togli il velo”, e l’alunna islamica schiaffeggia l’insegnante (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una studentessa del liceo Sévigné di Tourcoing, in Francia, ha aggredito la professoressa che le aveva chiesto di Togliersi il velo islamico a scuola Imolaoggi.it - “Togli il velo”, e l’alunna islamica schiaffeggia l’insegnante Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una studentessa del liceo Sévigné di Tourcoing, in Francia, ha aggredito la professoressa che le aveva chiesto diersi ilislamico a scuola

"Togli il velo". E l'alunna islamica schiaffeggia l'insegnante - L'episodio di violenza denunciato in un liceo francese. Interviene il ministro dell'istruzione transalpino: "Colpire un professore è colpire la Repubblica". (Ilgiornale.it)

