Tennis: Torneo Hangzhou. Esordio positivo per Fognini. Il ligure piega in due set il qualificato Ray Ho, ora sfida il cinese Jie Cui. ROMA - Esordio vincente per Fabio Fognini nel Torneo Challenger Atp di Hangzhou (164.000 dollari di montepremi, in scena sul cemento). Il tennista ligure, numero 81 del mondo e terza forza del tabellone, ha sconfitto il qualificato Ray Ho.

ATP Hangzhou - Marin Cilic riemerge dalle ceneri : batte Zhang - vince un torneo dopo quasi tre anni e scrive un nuovo record - Il tennista croato mette fine al suo calvario durato oltre un anno e mezzo e torna ad alzare un trofeo al terzo torneo dal suo rientro dopo la seconda operazione al ginocchio: l’ex numero 3 al mondo si porta a casa la coppa dell’ATP di Hangzhou, ventunesima della sua carriera, battendo il padrone ... (Oasport.it)

Marin Cilic è il giocatore con il ranking più basso a vincere un torneo ATP : battuto Zhang ad Hangzhou - E al tie break è sempre Cilic ad imporsi 7-5. . Non ci sono altri game ai vantaggi. Anche nel secondo il copione è lo stesso, ma in questo caso è Zhang a dover cancellare due palle break nel primo gioco. Per Cilic, che nel 2018 si è spinto fino al terzo gradino del ranking, si tratta del 21esimo ... (Sportface.it)