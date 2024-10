Telese Terme, su Turismo e progetti futuri proficuo incontro tra il sindaco e delegazione di Fratelli d’Italia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, ha incontrato una delegazione di Fratelli d’Italia con la finalità di intavolare un confronto sulle problematiche inerenti la valorizzazione del Turismo nella città telesina. Il confronto è partito dal riconoscimento del lavoro svolto nel corso degli ultimi tre anni da questa amministrazione volto, soprattutto, a costruire le premesse per implementare una effettiva politica di sviluppo turistico, la quale, non può prescindere da un ragionamento sinergico con l’intero territorio della Valle Telesina. Per questo motivo, partendo dal vuoto ereditato dalle passate amministrazioni, il Comune è entrato a pieno titolo nei seguenti organismi sovracomunali: Distretto Turistico del Matese, Distretto commerciale, Distretto Agroalimentare di qualità. Anteprima24.it - Telese Terme, su Turismo e progetti futuri proficuo incontro tra il sindaco e delegazione di Fratelli d’Italia Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIldi, Giovanni Caporaso, ha incontrato unadicon la finalità di intavolare un confronto sulle problematiche inerenti la valorizzazione delnella città telesina. Il confronto è partito dal riconoscimento del lavoro svolto nel corso degli ultimi tre anni da questa amministrazione volto, soprattutto, a costruire le premesse per implementare una effettiva politica di sviluppo turistico, la quale, non può prescindere da un ragionamento sinergico con l’intero territorio della Valle Telesina. Per questo motivo, partendo dal vuoto ereditato dalle passate amministrazioni, il Comune è entrato a pieno titolo nei seguenti organismi sovracomunali: Distretto Turistico del Matese, Distretto commerciale, Distretto Agroalimentare di qualità.

