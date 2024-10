Ilnapolista.it - Tacconi sull’aneurisma: «Avrei preferito trovarmi in porta con Maradona davanti e 80 mila napoletani che mi urlano cornuto»

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’ex portiere della Juventus Stefano, dopo l’aneurisma celebrale che ha messo in serio pericolo la sua vita, si è raccontato nel libro “L’arte di parare”, a Tuttosport ha spiegato il messaggio che ha voluto dare «Un messaggio di speranza, dopo quello che mi è successo. Voglio dire a chi sta affrontando problemi di salute che si può ricominciare tutto da capo. Io ne sono un esempio». Lei scrive, «in, cone 80che mi, e perdere un’altra volta, piuttosto che crollare come è successo nell’aprile 2022» «Lì ero io a decidere, qui non ho deciso io, purtroppo». C’è un parallelo tra il parare i tiri degli avversari e parare i colpi quando la malattia ha provato ad abbatterla? «No, è sempre il solitoche para tutto, però l’aneurisma è stato l’avversario peggiore che abbia mai affrontato».