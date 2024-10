Sicurezza sul lavoro, doppio esposto in Procura sui cantieri The Social Hub ed Ex Comunale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayMancanza di controlli all’ingresso del cantiere di ‘The Social Hub’, il nuovo studentato di lusso in via di completamento in viale Belfiore, dove “c’è una continua entrata di furgoni ed è sprovvisto di qualsiasi forma di guardiania” Firenzetoday.it - Sicurezza sul lavoro, doppio esposto in Procura sui cantieri The Social Hub ed Ex Comunale Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayMancanza di controlli all’ingresso del cantiere di ‘TheHub’, il nuovo studentato di lusso in via di completamento in viale Belfiore, dove “c’è una continua entrata di furgoni ed è sprovvisto di qualsiasi forma di guardiania”

