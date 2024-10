Si apre una stagione di lotte: "Chi subentrerà a noi troverà solo della sabbia" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel loro settore, l’imminenza della pioggia impone di accelerare le operazioni. Si chiudono gli ombrelloni, s’incappuccia. E se il cielo promette vento, ci si arma di pazienza per sgomberare qualche decina di metri dell’arenile di tutte le attrezzature montate faticosamente a inizio stagione. Poi, quando l’acqua arriva, ci si ripara. Si apprezza la magia delle lancette che rallentano la loro corsa. E infine, si aspetta che la bufera passi, prima di riprendere il lavoro. Quella di ieri, per i balneari, sarebbe stata una giornata del genere. E invece, tanti di loro hanno sfidato l’allerta meteo arancione e le sferzate d’acqua per ritrovarsi a Villa Bertelli, dove il Sib – il sindacato dei balneari, affiliato a Confcommercio – ha organizzato un’assemblea per fare il punto della situazione all’indomani del varo del Decreto infrazioni da parte del governo. Lanazione.it - Si apre una stagione di lotte: "Chi subentrerà a noi troverà solo della sabbia" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel loro settore, l’imminenzapioggia impone di accelerare le operazioni. Si chiudono gli ombrelloni, s’incappuccia. E se il cielo promette vento, ci si arma di pazienza per sgomberare qualche decina di metri dell’arenile di tutte le attrezzature montate faticosamente a inizio. Poi, quando l’acqua arriva, ci si ripara. Si apprezza la magia delle lancette che rallentano la loro corsa. E infine, si aspetta che la bufera passi, prima di riprendere il lavoro. Quella di ieri, per i balneari, sarebbe stata una giornata del genere. E invece, tanti di loro hanno sfidato l’allerta meteo arancione e le sferzate d’acqua per ritrovarsi a Villa Bertelli, dove il Sib – il sindacato dei balneari, affiliato a Confcommercio – ha organizzato un’assemblea per fare il puntosituazione all’indomani del varo del Decreto infrazioni da parte del governo.

