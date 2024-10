Thesocialpost.it - Sestri Levante, neonata di 20 giorni muore in culla. Il padre al 118: “Non respira più”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una tragedia immensa ha colpito una famiglia di. All’alba, unadi soli 20è morta nella sua, nonostante i disperati tentativi del papà di rianimarla, guidato al telefono dagli operatori del 118. “Nonpiù”, queste le parole strazianti dell’uomo durante la chiamata, intorno alle sei del mattino.Leggi anche: “Non respiro”, ma lei ride mentre il fidanzato soffoca: lo aveva chiuso per scherzo in una valigia La telefonata disperata del papà al 118: “Nonpiù” Il papà, allarmato dal fatto che la piccola nonva, ha subito contattato i soccorsi. Al telefono, gli operatori sanitari hanno cercato di guidarlo nelle manovre di rianimazione mentre l’automedica era in arrivo. Pochi minuti dopo, i medici sono arrivati sul posto e hanno continuato i tentativi di rianimazionele, ma per la bimba non c’è stato nulla da fare.