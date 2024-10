Ilfattoquotidiano.it - Santanché e il caso Visibilia, l’Inps parte civile: ok della giudice. L’avvocato della ministra chiede di spostare il procedimento a Roma

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)lesa di Daniela Santanchè. L’istituto di previdenza, infatti, è stato ammesso comenell’udienza preliminare delsul, iniziata davanti al gup di Milano Tiziana Gueli. Ilè quello in cui si ipotizza la truffa aggravata ai danni del. Imputati sono ladel Turismo, il suo compagno Dimitri Kunz e l’ex collaboratore Paolo Giuseppe Concordia. Per i pm Marina Gravina e Luigi Luzi,Editore eConcessionaria, società del gruppo fondato dalla senatrice di FdI, hanno chiesto e ottenuto la cassa integrazione in deroga nel periodopandemia Covid: si tratta di 126mila euro per 13 dipendenti, che però in realtà lavoravano. Per questo motivo la pubblica accusa ipotizza ingenti danni per